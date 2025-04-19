Более 800 тысяч иностранцев посетили Россию по электронным визам

«С начала практического запуска единых электронных виз (ЕЭВ) с 1 августа 2023 года по настоящее время выдано 1 013 357 виз», — отметили в министерстве.

Там добавили, что за это время Россию посетили 856 тысяч граждан из-за рубежа.

В апреле 2025 года для иностранцев увеличили срок пребывания по электронной визе. Теперь туристы смогут находиться в России вдвое дольше — 30 дней, сообщил премьер-министр правительства Михаил Мишустин. По его словам, электронную визу уже второй год получают жители 64 стран.