Более 800 пользователей Roblox за час сообщили о сбоях

Пользователи игровой онлайн-платформы Roblox в ряде регионов России столкнулись с проблемами в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector , отслеживающего неполадки популярных интернет-ресурсов.

За последний час на работу платформы пожаловались 805 пользователей. Из них 82% отметили общий сбой, 8% сообщили о проблемах с мобильным приложением, 8% — с сайтом.

Жалобы поступают из Ленинградской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, а также Республик Башкортостан и Казахстан. На каждый из этих регионов пришлось по 4% от общего числа обращений.

Половина жалоб поступила от пользователей Windows, еще 34% — Android, 11% — iOS.

«Пару минут назад работал, сейчас все очень плохо, с первой секунды загрузки вылетает ошибка „нет подключения с сервером“, иногда заходит, но висит на загрузке», — поделилась одна из комментаторов.

Roblox заблокировали в России в декабре прошлого года. Однако после получения гарантий соблюдения российского законодательства со стороны разработчиков игру вернули в свободный доступ.