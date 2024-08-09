Более 8 тысяч специалистов поучаствуют во Всероссийской неделе охраны труда

Фото: РИА «Новости»

Всероссийская неделя охраны труда стартует 10 сентября в сочинском парке науки и искусства «Сириус». Участвовать в нем будут крупнейшие компании страны: Росатом, «Газпром», Ростех, сообщил Минтруд России.

На форуме обсудят обеспечение безопасности работников, инновационные подходы к охране труда, обмен лучшими производственными практиками.

«Всего в мероприятиях примут участие свыше восьми тысяч специалистов», — отметили в министерстве.

Отраслевыми темами станут безопасность работников в нефтегазовой отрасли, на атомной и угольной промышленности, в металлургии и ретейле. Впервые в истории недели охраны труда пройдет эстафета кадетов по пожарно-спасательному спорту, показ спецтехники и средств защиты.

В прошлом году прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Среди победителей оказалась директор подмосковного пансионата Наталья Балясникова. Ее наградили в номинации «За созидание и долголетие в профессии».

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