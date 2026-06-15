Более 77 тысяч человек приняли участие в фестивале «За одним столом» в Нижнем Новгороде

С 12 по 14 июня в парке «Швейцария» прошел городской фестиваль еды «За одним столом», приуроченный ко Дню России. Мероприятие собрало свыше 77 тысяч посетителей, написал сайт pravda-nn.ru .

Фестиваль объединил 25 ресторанных проектов и 15 локальных фермеров, а также нижегородских артистов и любителей спорта. На протяжении трех дней гости могли посетить несколько тематических зон: на главной сцене выступали музыканты, танцоры и театральные коллективы.

Звездными хэдлайнерами в первый день стала группа «Моральный кодекс», а во второй — «Меджикул». В ресторанном дворике свои блюда и продукцию представили известные кафе, рестораны и бары, а также местные фермеры.

Планируется, что фестиваль «За одним столом» пройдет вновь летом 2027 года.