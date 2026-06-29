Более 75 тысяч человек посетили День молодежи в Подмосковье

Празднование Дня молодежи в Московской области собрало более 75 тысяч человек. Главной точкой притяжения в Подольске стал парк имени Виктора Талалихина.

Там оформили 23 зоны — от БПЛА и первой помощи до спорта, граффити и живой музыки.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе вручила молодым активистам награды и отметила их проекты — от помощи фронту и волонтерства до занятости подростков и развития спорта.

Посетителей ждали лекции по кибербезопасности, турниры по настольному теннису, полевая кухня, воркаут и лазертаг. Одной из самых ярких зон стал арт-объект «Конь-огонь» в стиле гжели, который расписывали на глазах у гостей.

Параллельно в муниципалитетах прошли другие форматы: скейт и брейк-данс в Дмитрове, мотофристайл в Жуковском, этно-фестиваль в Красногорске, робопес и LEGO-марсоход в Звенигороде.