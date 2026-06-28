День молодежи отметили в Дмитровском округе

27 июня мероприятия прошли на нескольких площадках муниципалитета. В этом году праздник объединил не только Дмитров, но и Яхрому, Новосиньково, Некрасовский и Подосинки.

Центральной площадкой стал парк Березовая роща в Дмитрове. Здесь развернулась основная концертная программа, которая превратила парк в пространство творчества, спорта и музыки. Сотни молодых людей, семьи с детьми и гости округа собрались вместе, чтобы отметить праздник.

На сцене выступили танцевальные студии «Danceplace» и «X-Style Community», детский музыкальный театр «Колесо», студия «ЛяФлер» и музыкальные коллективы «Легендарики», «Крылья», «Blade Trip» и «Яркие гости». Яркие номера создавали атмосферу летнего фестиваля.

Большой популярностью пользовались выступления Дмитровской Ха-Ха Лиги КВН. Музыкальное настроение поддерживали диджеи и ведущие, а в течение вечера проводили розыгрыши призов.

На территории парка работали интерактивные площадки: воркаут, брейк-данс, лазертаг, зоны скейтбординга и самокатов, выставка спортивных автомобилей и мастер-классы. Особый интерес вызвали площадки по изготовлению окопных свечей, написанию писем военнослужащим и обучению практическим навыкам.

С поздравлениями выступили депутат Московской областной Думы Марина Шевченко и начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью Алексей Маслов. Марина Шевченко отметила, что молодежь округа активна, талантлива и инициативна. Задача власти — создавать условия, чтобы каждый мог реализовать свои способности, находить единомышленников и строить будущее на родной земле.

Организаторы поблагодарили помощника заместителя председателя Московской областной Думы Владислава Аникушина за поддержку и призы. Большую помощь оказали «Волонтеры Подмосковья». Праздник показал, что молодежь округа — это энергия, талант и готовность менять мир к лучшему.​​