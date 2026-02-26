Более 70% пользователей смотрят видео, чтобы снять тревогу

Для 71% пользователей просмотр видео — возможность снять стресс, 82% хотят таким образом почувствовать себя спокойнее. Об этом свидетельствуют результаты исследования VK Видео.

Наиболее успокаивающими они назвали форматы с мягким тоном повествования, без оценочных суждений, резких визуальных и звуковых эффектов. Чаще всего, чтобы успокоиться, смотрят юмористические видео и челленджи.

Кроме того, мужчины могут включить документальные или научные фильмы, а женщины — атмосферные ролики с домашними животными или бытовыми сюжетами.

Чаще всего такой метод борьбы со стрессом используют пользователи до 25 лет. Они же лучше других воспринимают, когда в ролике к ним обращаются на ты.

Самыми распространенными причинами стресса стали финансовая нестабильность, общемировая ситуация и проблемы со здоровьем.

Ранее психолог Оксана Нараленкова назвала объятия и другие физические контакты хорошим способом снизить уровень стресса.