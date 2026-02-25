Психолог Нараленкова рассказала о способности объятий снижать уровень стресса

Повседневные аспекты совместной жизни, такие как общий дом, совместные вечера и решение бытовых вопросов, способствуют притоку сил, снижению тревожности и депрессии. Об этом рассказала KP.RU психолог Оксана Нараленкова.

Для укрепления отношений в повседневной жизни она посоветовала увеличить количество физических контактов. Так, объятия, прикосновения и улыбки продолжительностью не менее 20 секунд способствуют выработке окситоцина, который снижает уровень стресса и уменьшает воспалительные процессы в организме.

По словам эксперта, прямой зрительный контакт на протяжении 30–60 секунд активирует те же зоны мозга, что и объятия, и укрепляет доверие между партнерами.