Более 70 дронов сбили над Белгородской областью за сутки

В Белгородской области за сутки зафиксировали массовые атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Погибли трое мирных жителей, еще пятеро получили ранения. Под удар попали 30 населенных пунктов в 12 районах. На регион выпустили 40 снарядов. В Белгородской области зафиксировали атаки 129 дронов, 75 из которых удалось сбить или подавить. Губернатор сообщил, что пострадали дома, социальные объекты, транспорт и склады. Информация о последствиях все еще уточняется.

Ранее неизвестные атаковали дроном посольство России в Швеции. Дипломаты напомнили, что атаки на российские объекты продолжаются в стране более года и стали систематическим явлением.