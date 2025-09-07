Неизвестные атаковали дроном посольство России в Швеции

Злоумышленники сбросили с помощью БПЛА пластиковый пакет с краской на территорию российского посольства в Стокгольме. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

Нападение на посольство произошло утром 7 сентября. Дипломаты напомнили, что атаки на российские объекты продолжаются в Швеции более года и стали систематическим явлением. По словам представителей посольства, полиция королевства до сих пор не может найти организаторов и исполнителей этих акций.

«Вывод может быть лишь один: шведские власти последовательно не выполняют свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий», — отметили в пресс-службе.

Ранее автомобиль влетел в ворота Генконсульства России в Сиднее.

Сначала 39-летний водитель пожаловался на несанкционированную парковку на подъездной дорожке у здания Фуллертон-стрит. Когда к нему подошли правоохранители, он нажал на газ и въехал в ворота. В результате ДТП пострадал один сотрудник полиции.