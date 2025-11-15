Более 650 машин задействовали в уборке снега на дорогах Санкт- Петербурга

Сегодня на улицы Санкт-Петербурга вывели 656 единиц техники и 903 сотрудника ручной уборки. Об этом сообщил Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга .

Предприятия комитета продолжают работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. За сутки в городе выпало около восьми миллиметров осадков. На дорогах снег почти растаял, однако из-за сильного ветра на открытых участках может образовываться тонкая ледяная пленка.

Чтобы предотвратить гололед, специалисты обрабатывают противогололедными материалами наиболее опасные зоны — путепроводы, перекрестки, набережные и другие участки повышенного риска. Дорожные и садово-парковые службы продолжают круглосуточную работу и готовы к любым изменениям погоды.

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. По мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание дорог, тротуаров и дворовых территорий с обязательной противогололедной обработкой.