Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

В Москве выпал первый снег, и городские службы перешли на непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Как уточняют городские власти, по мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание дорог, тротуаров и дворовых территорий с обязательной противогололедной обработкой. Циклы уборки повторяются в соответствии с погодой.

Особое внимание уделено пешеходным зонам, остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и железнодорожным платформам, а также объектам соцсферы и потребительского рынка.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию, быть особенно внимательными на дороге и по возможности воздержаться от поездок на летней резине.

В Подмосковье после первого снега водители выстроились в длинные очереди у автосервисов и шиномонтажек. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с 360.ru напомнил, почему в холода нельзя ездить на летней резине.