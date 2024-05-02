Более 65 домов продезинфицировали в Курганской области за сутки | 360°

Общество 02 мая 2024, 08:56 Более 65 домов продезинфицировали в Курганской области за сутки МЧС: в Курганской области провели обработку 66 домов и 170 придомовых территорий Пресс-служба МЧС

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Сотрудники МЧС в Курганской области за сутки обработали обеззараживающим раствором 66 домов и 170 придомовых территорий, а также пять километров автодорог территорий, которые были подтоплены. Об этом сообщили в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

«Специалисты чрезвычайного ведомства продолжают дезинфицировать дома и территории специальным обеззараживающим раствором <…> Главная задача — не допустить вспышек инфекционных заболеваний», — указано в сообщении.

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Всего с начала проведения мероприятий специалисты обработали 128 домов, 771 придомовую территорию, а также территорию возле курганской школы № 23 в микрорайоне Тополя и 53,2 километра трасс.

«В связи со снижением уровня воды в реке Тобол в Курганской области продолжается планомерный вывод группировки сил и средств подразделений МЧС России в места постоянной дислокации», — добавили в МЧС.

По последним данным, в Курганской области к 2 мая остаются подтопленными в 13 населенных пунктах 648 жилых и 6628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. Введен режим ЧС областного масштаба.

Ранее в Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники. Правила установили, в том числе, чтобы не допустить мародерства на подтопленных территориях.