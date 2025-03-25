Более 55 тысяч человек посетили праздничное мероприятие в День оленевода в Салехарде

День оленевода в Салехарде объединил свыше 55 тысяч человек. Мероприятие было организовано в честь празднования 43-го юбилея города, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные мэра города Алексея Титовского.
По словам градоначальника, 55 тысяч гостей приняли участие в празднике, посвященном уникальному городу, расположенному прямо на Полярном круге. Частью знаменательного события стали жители различных российских регионов и даже туристы из зарубежья, добавил RT.
Кроме того, праздник привлек внимание зрителей в интернете. Более 750 тысяч россиян смотрели прямую трансляцию мероприятия в Сети.
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