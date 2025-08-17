Более 500 горняков уволились с шахты «Спиридоновская» из-за долгов по зарплате

В Кемеровской области зафиксировали массовые увольнения горняков на шахте «Спиридоновская». Людям длительное время задерживали выплату зарплаты, рассказал ТАСС председатель правительства региона Андрей Панов.

«На текущий момент уведомления о предстоящем сокращении получили 829 работников. Уже уволились 538 человек, из них: по сокращению — 490, по собственному желанию — 48», — сказал он.

Панов отметил, что горнякам за июнь и июль по всем выплатам задолжали 193,4 миллиона рублей. В шахте добыча угля сейчас не ведется. Он призвал шахтеров перейти на работу на другие предприятия, где нет проблем с выплатой зарплаты.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тысяч человек. Более 150 предприятий области добывает свыше 50% всего российского угля.

В мае 2025 года в Кузбассе эвакуировали горняков семи шахт из-за энергоаварии.