Более 500 человек застряли в аэропорту Норильска из-за метели

Более 500 человек не могут улететь из Норильска из-за непогоды. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В международном аэропорту Норильск имени Николая Николаевича Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (метель) ограничен прием и вылет воздушных судов», — заявили в пресс-службе.

По информации прокуратуры, из-за сложных погодных условий задержаны рейсы в Москву, Новосибирск, Красноярск и Сочи.

Похожая ситуация произошла в трех московских аэропортах 21 ноября. В Шереметьеве, Домодедове и Внукове перенесли время вылета и прилета некоторых самолетов. В этот день столицу и Подмосковье накрыл шквалистый ветер с дождем.

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов ранее отмечал, что пассажир может вернуть деньги при задержке рейса в отдельном случае — если самолет не прилетел вовремя по вине перевозчика.