Юрист Шалоносов: при задержке рейса можно получить деньги за невозвратный билет

Авиа- и ж/д-билеты делятся на две категории: возвратные и невозвратные. Однако в отдельных случаях даже второй вариант предполагает получение средств назад. Об этом рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов в беседе с «Москвой 24».
По словам эксперта, деньги можно вернуть, если уехать не вышло по вине перевозчика. Речь идет, например, о задержке рейса или его отмене. Такое же право имеют граждане, которые не успели на посадку из-за некорректной работы службы аэропорта или незаконного задержания.
Юрист обратил внимание на медицинские основания. Возврат средств возможен при болезни пассажира или его близкого родственника.
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