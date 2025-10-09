Более 50 региональных авиакомпаний проверят в России
«Известия»: Ространснадзор проведет проверки 51 региональной авиакомпании
В связи с ростом числа авиапроисшествий Ространснадзор проверит 51 региональную авиакомпанию. Об этом сообщили «Известия».
Среди попавших под мероприятия перевозчиков — «Ангара», «Ижавиа», «Аврора», «Алроса», «Азимут» и другие.
С начала 2025 года в коммерческой авиации произошло четыре происшествия, включая две катастрофы, жертвами которых стали 53 человека.
В проекте поручения правительства говорится, что негативные тенденции связаны с допускаемыми перевозчиками нарушениями воздушного законодательства.
Среди проблем указаны недостаточная подготовка персонала, несоблюдение требований по техническому обслуживанию воздушных судов, отклонения от эксплуатационной документации и отсутствие системы управления безопасностью полетов.
Контрольные проверки начнутся 1 декабря и продлятся один год.
Ранее Ан-24 приземлился в Красноярске с треснувшим стеклом в кабине экипажа.