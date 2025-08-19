Более 470 тысяч работающих нелегалов выявили в России

В России выросло число нелегальных работников. В первом полугодии 2024 года их было около 370 тысяч, а в том же периоде 2025 года — уже более 470 тысяч. Такими данными с «Известиями» поделились в Роструде.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что в эту статистику попадают случаи с неправильно оформленными трудовыми отношениями как с иностранцами, так и с жителями России. Сюда же входят сотрудники, которые работали без договора. Кроме того, речь идет о нарушениях в сфере услуг без лицензии, выплате зарплаты в конвертах и неофициальной подработке.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заметил, что нелегальная занятость чаще всего встречается в сферах с высокой текучестью кадров и большим количеством неквалифицированной работы. Среди основных отраслей: строительство, услуги, бытовые услуги (салоны красоты, клининг, ремонтные мастерские), общепит, розничная торговля, сельское хозяйство (сезонные и временные работы) и логистика с транспортом (службы доставки), отметил эксперт.

В Роструде уточнили, что из 470 тысяч работников, занятых неофициально, 230 тысяч смогли оформить трудовые договоры. Остальные выбрали самозанятость, индивидуальное предпринимательство или гражданско-правовые договоры.

Ранее Росгвардия задержала 300 мигрантов-нелегалов в московском хостеле. Правоохранители проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу у 400 иностранцев.