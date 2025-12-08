Более 450 алкомаркетов закрылись или перепрофилировались в Вологодской области

Из 610 алкомаркетов, работавших в Вологодской области, закрылись или сменили формат 457. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

В частности, по его словам, в Вологде осталось только 17 точек из 118, а в Череповце — 19 из 265. Кроме того, закрылись больше половины магазинов, продававших вейпы.

При этом в октябре «Ведомости» со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики сообщили, что рост потребления алкоголя на душу населения в регионе после введения сухого закона только вырос. Если в январе этот показатель составлял 7,7 литра, то сейчас увеличился уже до 9,65.

Сам Филимонов это отрицает и называет интерпретацию статистики заведомо ложной.