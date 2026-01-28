Более 400 километров муниципальных дорог расчистили в Чехове

Коммунальные службы Чеховского городского округа расчистили более 400 километров муниципальных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Рабочие уже расчистили 45% сел и деревень, включая подъездные пути к СНТ. В среду уборку снега продолжат, а с 29 января рабочие начнут расширять дороги там, где это потребуется.

За время двух снегопадов силы МБУ «Чеховское благоустройство» вывезли 14,5 тысяч кубометров снега. Вывоз снега идет в непрерывном режиме и продлится до полной очистки всего округа.

Работы проходят в соответствии с графиком и установленным регламентом очистки. Все маршруты собрали в «Яндекс.Конструкторе» и отрисовали в «Яндекс.Картах», которые интегрируются в «Яндекс.Вектор».

Дополнительно к уборке привлекли арендованную технику. Помощь также оказали коммерческие предприятия. Всего на балансе муниципалитета находятся порядка 940 километров дорог. В округе 146 сельских населенных пунктов, и порядка 10 микрорайонов города, и более 450 СНТ.

Помимо этого, на обслуживании муниципальной компании 185 дворовых территорий, 32 внутриквартальных проезда, 107 общественных территорий, 282 детских игровых площадки и 138 спортивных площадок.

Ранее жители Коломны вышли на помощь коммунальщикам для уборки снега.