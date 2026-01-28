«Все молодцы, всем пятерки». Жители Коломны вышли на помощь коммунальщикам для уборки снега

В Коломне в уборке снега задействовали 45 дорожных работников и 39 машин

В Коломне жильцы дома № 10 на Бульваре 800-летия присоединились к коммунальщикам в период непогоды, чтобы помочь очистить от снега пешеходные дорожки и парковочные места. Благодаря отзывчивым и инициативным людям двор привели в порядок в кратчайшие сроки.

На видео жители дома с лопатами помогли водителю трактора побыстрее закончить уборку снега.

«Коллективная уборка снега. Все молодцы. Все трудятся. Весь дом. Всем пятерки», — сказал мужчина за кадром.

В эту ночь в Коломне две бригады дорожных рабочих и 16 единиц спецтехники вышли на улицы, чтобы расчистить дороги и тротуары к утру, обезопасив их для пешеходов и автомобилистов.

«Работают комбинированные дорожные машины, погрузчики, МТЗ. Параллельно выполняем очистку проезжей части и вывоз снега», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна Евгений Гуров.

По его словам, всего за сутки на городских улицах задействовали 45 дорожных работников и 39 единиц техники. Они расчищали дороги, остановки, тротуары и подходы к пешеходным переходам.

Гуров пояснил, что ночная смена продлится до 08:00, а потом их сменят дневные бригады. Таким способом в Коломне удастся избежать снежных завалов даже во время длительных снегопадов.