Более 3,6 тысячи обращений отработал детский омбудсмен в РФ за год

С 2023 года аппарат уполномоченного по правам ребенка РФ отработал свыше 3,6 тысячи обращений. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Мы отработали более 3,6 тысячи обращений граждан с 2023 года. В штабы в 2024 году поступили 642 обращения, также адресную помощь получили более трех тысяч детей», — сказала она.

Львова-Белова уточнила, что большая часть обращений касалась конкретной помощи: обеспечения бытовой техникой и мебелью, канцелярскими принадлежностями, одеждой, средствами личной гигиены и продуктовыми наборами.

Аппарат уполномоченного также содействовал в получении документов, улучшении жилищных условий и оформлении социальных выплат. Такие обращения поступают к уполномоченным детского омбудсмена как в центральный аппарат, так и в регионах.

Ранее Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 20 детей.