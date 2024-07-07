Детский омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 20 детей

В Россию вернулись 20 детей, находившиеся в лагере беженцев в Сирии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«На родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии», — сообщили в пресс-службе.

Самолет с несовершеннолетними пассажирами приземлился на аэродроме Чкаловский. В Москву прилетели девочек и 13 мальчиков в возрасте от пяти до 15 лет. Впереди их ждет медицинское обследование и социальная реабилитация. После этого детей передадут родственникам, под опекой которых они будут жить.

«Мы уделяем особое внимание вопросам реабилитации детей, возвращенных из стран Ближнего Востока, их социально-психологическому сопровождению. <…> Консультации психологов проводим и для законных представителей детей — в основном это их бабушки и дедушки», — сказала Мария Львова-Белова.

В пресс-службе добавили, что работа по возвращению российских детей с Ближнего востока продолжится.

В марте этого года Мария Львова-Белова помогла вернуться из Сирии в Россию 32-м российским детям.