Россиянам рассказали, чем опасен дефект руля в новых Lada Vesta

Дефект руля в новых Lada Vesta, связанный с сильной вибрацией из-за подушек двигателя, чреват дополнительным износом деталей. Об этом 360.ru сообщил автоэксперт Василий Кисенков.

По его словам, сама по себе вибрация не представляет опасности для водителей, однако при условии, что она будет сохраняться длительный срок, настанут последствия.

«Происходит сверхизнос деталей, которые прилегают ко всему аппарату, в данном случае — мотору. Это значит дополнительный износ коробки, шасси, самого рулевого управления. Срок службы тех или иных агрегатов может значительно сократиться», — отметил эксперт.

Кисенков добавил, что в России необходимо создать контрольные органы, которые следили бы за качеством деталей, которые устанавливаются на автомобилях.

