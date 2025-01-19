Более 32 тысяч полицейских задействовали на крещенских купаниях

Волк: МВД задействовало 32,5 тысячи сотрудников на крещенские мероприятия

Фото: РИА «Новости»

МВД задействовало порядка 32,5 тысячи сотрудников на обеспечение общественного порядка во время празднования Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, полицейские продолжат нести службу в местах проведения праздничных мероприятий до их завершения.

«Во время крещенских купаний и богослужений общественный порядок и безопасность обеспечивали 32,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники МЧС России, военнослужащие Росгвардии, участники общественных формирований правоохранительной направленности, представители частных охранных организаций», — уточнила Волк.

официальный представитель МВД Ирина Волк
Фото: официальный представитель МВД Ирина Волк/Telegram
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официальный представитель МВД Ирина Волк
Фото: официальный представитель МВД Ирина Волк/Telegram
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официальный представитель МВД Ирина Волк
Фото: официальный представитель МВД Ирина Волк/Telegram
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официальный представитель МВД Ирина Волк
Фото: официальный представитель МВД Ирина Волк/Telegram
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Представитель МВД подчеркнула, что полиция не допустила нарушений общественного порядка.

Ранее стало известно, что военные инженеры оборудовали купель для православных бойцов в зоне СВО.

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