Более 32 тысяч полицейских задействовали на крещенских купаниях

МВД задействовало порядка 32,5 тысячи сотрудников на обеспечение общественного порядка во время празднования Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, полицейские продолжат нести службу в местах проведения праздничных мероприятий до их завершения.

«Во время крещенских купаний и богослужений общественный порядок и безопасность обеспечивали 32,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники МЧС России, военнослужащие Росгвардии, участники общественных формирований правоохранительной направленности, представители частных охранных организаций», — уточнила Волк.