Более 30 точек книгообмена открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде функционируют более 30 мест, где можно обменяться книгами. Они расположены в библиотеках и общественных пространствах города, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на местный департамент культуры.

Такие точки работают в Центральной городской детской библиотеке имени Горького, Центральной районной библиотеке имени Фурманова, Центральной районной библиотеке имени Достоевского, Центральной городской библиотеке имени Ленина и в других муниципальных библиотеках.

Кроме того, по принципу книгообмена работают «отели для книг» в парке «Швейцария», точки на пригородном вокзале, в кинотеатре «Буревестник», на Нижегородской ярмарке и в торговом центре ЦУМ.