Более 30 новых «жизненных ситуаций» появится на «Госуслугах»

В 2025 году на «Госуслугах» появится 35 новых «жизненных ситуаций» для граждан и бизнеса. Об этом РИА «Новости» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Приоритетные сервисы „жизненные ситуации“ утверждены на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг», — заявил собеседник агентства.

В списке появятся такие ситуации, как рождение ребенка, поддержка россиян за рубежом и сервис «мой питомец». В перечень войдут покупка недвижимости, подача документов в суд, оформление опеки, поступление в колледж, запись на детские кружки и секции и многое другое.

Благодаря новым сервисам можно будет решать вопросы, возникающие при владении самоходной техникой и оружием, запуске бизнеса онлайн или открытии IT-компании.

О появлении нового раздела для питомцев на «Госуслугах» стало известно в июне. Через сервис можно будет записаться к ветеринару, подать заявку на поиск потерявшегося животного и оформить документы для перевозки.