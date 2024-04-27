Более 2,8 тысячи домов освободились за сутки от воды в Оренбуржье | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:05 Более 2,8 тысячи домов освободились за сутки от воды в Оренбуржье Власти Оренбургской области: за сутки от воды освободились более 2,8 тыс. домов РИА «Новости»

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В течение суток от воды в Оренбургской области освободились свыше 2,8 тысячи домов и 3,5 тысячи участков. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба правительства региона.

«За сутки на подтопленных территориях региона от воды освободились 2805 жилых домов и 3524 приусадебных участка. Всего на территории 33 муниципальных образований в 46 СНТ и 108 населенных пунктах от воды освободились 21 665 жилых домостроений и 37 625 приусадебных участков», — отметили в пресс-службе.

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Сотрудники комиссии по оценке жилья за сутки обследовали 902 дома. Всего же они обошли 5007 домов, из которых подлежащими капительному ремонту признали 3201, 1745 — аварийными, а 61 — пригодными для проживания.

Кроме того, за сутки провели дезинфекцию и санитарную обработку 1060 приусадебных участков и 2238 домов. За весь период обработали 24 социальных объекта, 10786 приусадебных участков и 22304 домов.

Ранее стало известно, что правительство выделит на помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области 490 миллионов рублей.