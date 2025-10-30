Более 2,7 тысячи домов в Калужской области подключили к газу с начала года

С начала года 2,7 тысячи домовладений в Калужской области подключили к газу по программе социальной догазификации. Об этом сообщил министр строительства региона Вячеслав Лежнин в Telegram-канале .

«На эти цели предусмотрено около 1,6 миллиарда рублей», — добавил он.

Всего до конца года планируется ввести в эксплуатацию восемь межпоселковых газопроводов. Шесть из них уже прошли комиссию по приемке. Кроме того, в планах — семь уличных газопроводов, построенных за счет инвесторов, и 25 объектов на средства областного бюджета.

В 2026 году планирует начать работу котельная в деревне Кузьминичи, которая обеспечит теплом местные школу и Дом культуры.

Ранее муниципальным округам области передали 37 новых школьных автобусов.