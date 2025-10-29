Муниципальные округа Калужской области получили еще 37 новых школьных автобусов

Безопасные перевозки ребят в Калужской области обеспечивает крупнейшее в области предприятие «Школьный автобус». В его автопарке — 383 машины, которые ежедневно курсируют по 292 маршрутам общей протяженностью около 35 тысяч километров. Каждый день автобусы перевозят 12,4 тысячи юных пассажиров.

В этом году компания получила еще 37 транспортных средства. По словам главы Министерства образования и науки Калужской области Александра Аникеева, регион впервые получил такое большое количество машин. Он отметил, что работа школьных автобусов имеет большое значение для качества образования. Благодаря им улучшается инфраструктура в муниципальных округах.

«Мы очень гордимся и дорожим нашими водителями. Мы хотим, чтобы эта сеть развивалась», — добавил министр.