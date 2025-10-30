Более 22 тысяч гостей собрал на офлайн-площадках фестиваль косплея

До того состоялись пять фестивалей — в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В двух крупнейших городах России мероприятие посетили приблизительно по пять тысяч человек, а общую аудиторию оценивают более чем в 22 тысячи.

Фестивальная программа включала косплей-дефиле, танцевальные номера, тематические конкурсы и фотозоны. На площадках также работали интерактивные зоны, где гости могли пообщаться, поучаствовать в активностях и получить призы от организаторов и партнеров. Вход был бесплатным.

«В день мероприятия торговый центр посетило много людей, публика позитивно отреагировала на косплей-направление. Мне понравилось работать. Команда, место, организация — все сложилось», — рассказала ведущая фестиваля в Екатеринбурге Акси Райт.

Мероприятие привлекло внимание и на просторах интернета. По хештегу фестиваль набрал более 10 миллионов просмотров, в том числе свыше трех миллионов уникальных.

Среди других успешных проектов социальной видеоплатформы Likee в России — серия масштабных активаций с игрой Genshin Impact. В челленджах приняли участие более пяти тысяч человек.