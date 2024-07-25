Трехлетний план по объектам образования реализуют в новых регионах

Российский строительный комплекс и регионы-шефы восстановили более 1300 объектов образования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сейчас совместно с Минпросвещения разрабатываем детальный план по тому, как дальше будем вести капитальный ремонт школ и детских садов. С Минобрнауки трехлетний план работ уже реализуется», — заявил он.

По его словам, с 2022 года строители возвели и отремонтировали 579 детских садов, 645 школ, 68 объектов дополнительного образования, 55 учреждений среднего профессионального образования и 22 вуза.

Объекты обновляют с учетом всех нормативных требований и стандартов, установленных для образовательных учреждений России.

Хуснуллин рассказал о некоторых объектах, на которых проходят работы. По его словам, в Мелитопольском государственном университете до конца года отремонтируют восемь учебных корпусов, а впоследствии проведут капитальное обновление еще 24 зданий. В учебном и лабораторно-учебном корпусах Азовского морского института в Мариуполе строители уже отделывают помещения.

Восстанавливают и корпуса мариупольского техникума транспорта и электромеханического колледжа. После завершения ремонта обучаться в их обновленных помещениях смогут почти две тысячи студентов.

«Полностью завершить восстановление двух учебных заведений планируется до конца 2024 года», — добавил генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик» Карен Оганесян.

В июне в Херсонской области досрочно закончили восстановление Чкаловского дома культуры.