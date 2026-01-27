Более 200 единиц техники вывели на борьбу с последствиями снегопада в Солнечногорске

В Солнечногорске коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада в Подмосковье. На линии по округу работают более 200 единиц снегоуборочной техники и 300 дворников, 198 рабочих ручного труда от управляющих компаний и свыше 60 роторных снегоочистителей.

Приоритеты расчистки соблюдают по утвержденному плану. Сначала снег убирают на основных магистралях и трассах, чтобы обеспечить сквозное движение и проезд общественного транспорта, потом очищают главные городские дороги и улицы, а следом — сельские поселения и придомовые территории.

Все поступающие от жителей обращения оперативно обрабатывают и включают в общий план работ. Также администрация контролирует работу общественного транспорта — дороги, по которым подвозят детей к учебным заведениям — расчищают в первую очередь.

Еще в усиленный режим работы перешли коммунальные службы в Балашихе. Специалисты работали в ночную смену, чтобы расчистить дороги к утру.