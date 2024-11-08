Более 20 тысяч нелегалов выдворят из России

Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции «Нелегал-2024»

В рамках операции «Нелегал-2024» из России выдворят около 20 тысяч иностранных граждан. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, ведомство завело порядка четырех тысяч уголовных дел об организации незаконной миграции.

«Свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили в рамках операции „Нелегал-2024“. Принято 20 тысяч решений о депортации и административном выдворении», — написала представитель МВД.

Волк добавила, что также 684 уголовных дела завели по другим составам, в том числе касающимся незаконного оборота психотропных веществ, наркотических средств, оружия и незаконного пересечения государственной границы.

Мероприятие «Нелегал» ежегодно проводят МВД России, Росфинмониторинг и ФСБ совместно с компетентными органами государств — членов ОДКБ. Его целью является пресечение незаконной миграции и деятельности работающих в этой сфере преступных сообществ и организованных групп с межрегиональными и международными связями.

Ранее восемь мигрантов задержали в Подольске за нарушение режима пребывания.