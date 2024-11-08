Восемь мигрантов задержали в Подольске за нарушение режима пребывания

Очередной рейд по торговым точкам и заведениям общественного питания провели в микрорайоне Климовск. В ходе проверки были обнаружены восемь нарушителей миграционного законодательства.

Иностранных граждан доставили в отдел полиции. Во время рейда по пресечению нарушения правил торговли и миграционного законодательства также были составлены четыре административных протокола.

Проверки объектов торговли и общественного питания регулярно проходят в муниципалитете по поручению главы Подольска Григория Артамонова. В них участвуют сотрудники управления потребительского рынка и полицейские.

За нарушение миграционного законодательства предусмотрен административный штраф на сумму до миллиона рублей. Деятельность предприятия также могут приостановить на срок до 90 дней.

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