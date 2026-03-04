Более 20 нападений школьников на учителей предотвратили в 2025 году

В 2025 году правоохранители предотвратили 21 нападение школьников на учителей и сверстников. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во время выступления на расширенной коллегии министерства.

«Только в текущем году нами предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах страны. Вопрос безопасности в образовательных организациях комплексный и находится в компетенции целого ряда ведомств», — отметил он.

Министр также высказался о демографической ситуации в стране. По его мнению, ужесточение миграционного контроля не может подменить работу в это направлении.

«Хочу обратиться ко всем, кто пытается создать себе личный пиар на миграционной теме. Работа по ужесточению контроля за пребыванием иностранных граждан в стране не может подменять собой работу по улучшению демографической ситуации в Российской Федерации», — отметил Колокольцев.

Ранее глава МВД предложил разрешить сотрудникам органов внутренних дел выполнять полицейские обязанности.