МВД предложило расширить круг тех, кто может работать полицейскими

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой разрешить сотрудникам органов внутренних дел, которые не относятся к полицейским, выполнять полицейские обязанности. Проект приказа главы ведомства Владимира Колокольцева опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, к выполнению обязанностей полиции планируется привлекать больше граждан из числа сотрудников органов внутренних дел. Перед допуском к работе их будут обучать, а затем тестировать.

Решение о том, кого именно привлекать к полицейским обязанностям, будет принимать руководитель.

Ранее Колокольцев заявлял, что сотрудники министерства работают с максимальной нагрузкой, а кадровый дефицит приобрел серьезные масштабы. За 2025 год число покинувших службу выросло на 7% — 80 тысяч человек, это почти на 40% превысило показатель принятых на работу.