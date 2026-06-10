Более 20% компаний в России планируют сократить персонал в 2026 году

Четверть российских компаний планируют сократить персонал до конца 2026 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Российско-германской внешнеторговой палаты, которые оказались в распоряжении «Известий».

Причиной стали высокая ключевая ставка и рост фискальной нагрузки на бизнес. Большинство предприятий собираются урезать штат примерно на 10%.

Самые масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны, причем большинство из них остаются прибыльными. Оптимизацию связывают в том числе со стремлением повысить эффективность на фоне более медленного роста экономики.

Работнику, который попал под сокращение, нужно проверить соблюдение сроков уведомления об увольнении и выяснить, не входит ли он в число тех, кто имеет приоритетное право на сохранение должности.