Более 1700 домов в Оренбургской области признали аварийными из-за паводка | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:25 Более 1700 домов в Оренбургской области признали аварийными из-за паводка Власти Оренбургской области признали аварийными 1745 домов из-за паводка РИА «Новости»

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Комиссия по оценке жилья признала подлежащими сносу 1745 домов, которые были затоплены в результате мощных паводков в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Специалисты обследовали 5007 домов, из них 3201 — признаны подлежащими капительному ремонту, 1745 — признаны аварийными и подлежащими сносу, 61 дом пригоден для проживания», — говорится в заявлении.

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Сотрудники санитарной службы за минувшие сутки обработали и дезинфицировали 2238 домов и 1060 участков. В общей сложности санитарную обработку прошли 22 304 дома, а также 10 786 участка.

Аварийные бригады восстановили подачу электроэнергии 1553 абонентам, газа — 519 абонентам.

Накануне утром Гидрометцентр сообщил о снижении уровня воды в реке Урал до 888 сантиметров. Населенные пункты региона постепенно освобождаются от воды.