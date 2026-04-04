В России проживает более 17 тысяч человек старше 100 лет. Об этом РИА «Новости» рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Сегодня в России проживает более 35 миллионов человек старшего возраста, причем более 17 тысяч россиян перешагнули 100-летний рубеж», — отметила Ткачева.

Гериатр заметила, что увеличение продолжительности жизни — это мировая тенденция. Старение населения накладывает обязательства на государство и систему здравоохрарения. По мнению специалиста, нужно больше уделять внимания профилактике и ведению хронических заболеваний. Культуре также стоит перестроиться на вовлеченность людей старшего возраста.

В Подольске 100-летний юбилей 28 марта отметил полковник Григорий Фаерштейн. На фронт он попал в 15 лет. После победы Григорий Фаерштейн окончил Военную артиллерийскую академию в Ленинграде и 30 лет прослужил в рядах Советской армии.