Полковник Григорий Фаерштейн в Подольске отметил 100-летний юбилей

Со 100-летием ветерана поздравил глава Подольска Григорий Артамонов. Жизнь Григория Александровича — это пример несгибаемой воли и беззаветного служения Отечеству.

В 1941 году он поступил в специальную артиллерийскую школу. Но учиться ему пришлось всего месяц. В 15 лет он попал на фронт и уже защищал Родину, осваивая военное дело не в учебных классах, а в боях. Юный возраст не помешал ему стойко переносить все тяготы войны.

После Победы Григорий Фаерштейн окончил Военную артиллерийскую академию в Ленинграде. Полученные знания и закалка, приобретенная на фронте, стали основой его 30-летней службы в рядах Советской армии. За плечами ветерана — долгий путь от юного защитника столицы до полковника, офицера с большой буквы.

«Желаю крепкого здоровья, тепла и заботы близких. Низкий поклон за подвиг и многолетний труд на благо Родины!» — поздравил ветерана глава Подольска.