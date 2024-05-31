Более 17 тысяч человек из 136 стран заявились на участие в ПМЭФ

Участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили 17,1 тысячи человек из 136 стран. Об этом сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Его процитировали на сайте форума .

Кобяков добавил, что на мероприятие заявились 3,4 тысячи журналистов. Интерес к форуму вышел на допандемийный уровень и даже превысил показатели 2019 года. Из этого ответсек оргкомитета сделал вывод о завершении периода восстановления деловой активности и переходе к фазе роста.

Он отметил также, что форум уже оформился как «полноценный институт национального развития» и востребован в деловом сообществе.

«ПМЭФ <…> выполняет <…> уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России», — подчеркнул Антон Кобяков.

Ранее опубликовали полную деловую программу форума.