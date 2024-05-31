Более 17 тысяч человек из 136 стран заявились на участие в ПМЭФ
Ответсек оргкомитета Кобяков: участие в ПМЭФ подтвердили 17,1 тысячи человек
Участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили 17,1 тысячи человек из 136 стран. Об этом сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Его процитировали на сайте форума.
Кобяков добавил, что на мероприятие заявились 3,4 тысячи журналистов. Интерес к форуму вышел на допандемийный уровень и даже превысил показатели 2019 года. Из этого ответсек оргкомитета сделал вывод о завершении периода восстановления деловой активности и переходе к фазе роста.
Он отметил также, что форум уже оформился как «полноценный институт национального развития» и востребован в деловом сообществе.
«ПМЭФ <…> выполняет <…> уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России», — подчеркнул Антон Кобяков.
Ранее опубликовали полную деловую программу форума.