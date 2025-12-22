Более 1600 ханукальных свечей зажгли в Москве

В Москве установили рекорд по количеству одновременно зажженных ханукальных свечей. В воскресенье мемориальную синагогу на Поклонной горе озарило более 1600 огней.

«Организация прошла на высоком уровне: все было в рамках регламента, который сопутствует каждому рекорду», — отметил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Событие, получившее название «Рекорд света», прошло в рамках фестиваля Хануки. Его создатели хотели сделать открытый праздник, на котором любой желающий мог бы узнать больше о традициях иудаизма. Первая часть мероприятия состояла из семейных мастер-классов.

Во второй части церемонии у синагоги зажгли ледяную ханукию. Из-за трагедии в Сиднее фестиваль обрел новый смысл — он стал знаком солидарности с еврейской общиной Австралии, поддержки и веры.