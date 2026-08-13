Более 1,6 тысячи участников СВО выдвинули на выборы в сентябре 2026 года

Свыше 1,6 тысячи участников и ветеранов СВО зарегистрированы кандидатами на выборах всех уровней в сентябре 2026 года. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Всего на выборах всех уровней в Единый день голосования, в сентябрьские выборы этого года, выдвинут 1641 человека — участников и ветеранов специальной военной операции», — заявила она.

Памфилова отметила, что 1,5 тысячи выдвинуты партиями, а 141 баллотируется как самовыдвиженец. В выборах в Госдуму участвуют 186 выдвиженцев от партий: 110 — по спискам, 76 — по округам.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Эллой Памфиловой заявил, что угрозы безопасности не могут воспрепятствовать гражданам, которые по-настоящему желают участвовать в выборах. Глава ЦИК отметила, что руководство комиссии приняло все меры для обеспечения безопасных условий.