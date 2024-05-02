Более 1,6 тысячи кредитов выдали на получение IT-ипотеки в Нижегородской области | 360°

Общество 02 мая 2024, 16:24 Более 1,6 тысячи кредитов выдали на получение IT-ипотеки в Нижегородской области

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Начиная с 2022 года в Нижегородской области выдали более 1,6 тысячи кредитов IT-специалистам на получение ипотеки. Общая сумма финансирования превысила 11,7 миллиарда рублей, сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По региональным условиям нижегородские IT-специалисты получили возможность взять ипотечный кредит со ставкой, пониженной до трех процентов.

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Отмечается, что эта мера поддержки пользуется большим спросом. Ипотеку по льготной программе можно оформить только один раз.