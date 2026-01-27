Более 150 волонтеров подключились к уборке снега в Подмосковье

Утром 27 января к уборке снега в Московской области подключились более 150 участников движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона.

Волонтеры чистят дворы и территории возле социальных объектов. Также они выезжают на адресные вызовы к ветеранам, пенсионерам и семьям СВО, помогают убирать дорожки в парках и скверах.

Добровольцы продолжат работать в течение всех дней снегопада.

В Подмосковье на устранение последствий снегопада привлекли более 7000 единиц дорожной и коммунальной техники. Для более оперативной уборки дворовых тротуаров и проездов используются ручные средства — 3150 роторов.

Кроме того, в регионе привлекли порядка 30 тысяч специалистов городского хозяйства. Это управляющие организации области, МБУ по содержанию территорий и силы «Мосавтодора».

В округа дополнительно отправили 796 единиц техники от Минстроя, Минсельхоза, Комлесхоза, МТДИ, МинЖКХ и Минэнерго. Все оперативные службы работают круглосуточно.