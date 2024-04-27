Более 1,5 млн рублей на лечение детей собрали за неделю акции «Конфетка доброты» | 360°

Общество 27 апреля 2024, 18:43 Более 1,5 млн рублей на лечение детей собрали за неделю акции «Конфетка доброты» Freepik

Читать 360 в

Ставшие участниками благотворительной акции «Конфетка доброты» россияне собрали более 1,5 миллиона рублей для фонда помощи тяжелобольным детям «Линия жизни». Все средства пойдут на лечение трех подопечных благотворительной организации.

Лечение лазером в московской РДКБ получит шестнадцатилетний подросток, страдающий от сосудистой мальформации.

Реклама

Десятилетнюю девочку с ювенильным идиопатическим артритом и поражением глаз отправили на курс иммунотерапии в Городскую детскую больницу № 1 в Казани.

Реабилитацию в московском «НМИЦ здоровья детей» пройдет четырехлетняя девочка с диагнозами ДЦП пятой степени, спастическим тетрапарезом и задержкой психоречевого развития.

«С помощью акции мы смогли собрать значительную сумму, благодаря которой реальную поддержку получат дети, которые так нуждаются в лечении. Мы вместе смогли подарить надежду на выздоровление, веру и позитивный настрой как минимум трем семьям», — заявила менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.

Она поблагодарила всех участников проекта и отметила, что это стало очередным доказательством того, что даже маленький вклад приносит большие перемены.

Проект «Конфетка доброты» запустили в 2014 году. За время существования акции адресную помощь получили 216 детей, а у 45 появилась возможность провести генетические исследования. Акция прошла с 16 по 22 апреля в 70 регионах России.