Более 1,5 млн рублей на лечение детей собрали за неделю акции «Конфетка доброты» | 360°

27 апреля 2024, 18:43
Более 1,5 млн рублей на лечение детей собрали за неделю акции «Конфетка доброты»
Ставшие участниками благотворительной акции «Конфетка доброты» россияне собрали более 1,5 миллиона рублей для фонда помощи тяжелобольным детям «Линия жизни». Все средства пойдут на лечение трех подопечных благотворительной организации.
Лечение лазером в московской РДКБ получит шестнадцатилетний подросток, страдающий от сосудистой мальформации.
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Десятилетнюю девочку с ювенильным идиопатическим артритом и поражением глаз отправили на курс иммунотерапии в Городскую детскую больницу № 1 в Казани.
Реабилитацию в московском «НМИЦ здоровья детей» пройдет четырехлетняя девочка с диагнозами ДЦП пятой степени, спастическим тетрапарезом и задержкой психоречевого развития.
«С помощью акции мы смогли собрать значительную сумму, благодаря которой реальную поддержку получат дети, которые так нуждаются в лечении. Мы вместе смогли подарить надежду на выздоровление, веру и позитивный настрой как минимум трем семьям», — заявила менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.
Она поблагодарила всех участников проекта и отметила, что это стало очередным доказательством того, что даже маленький вклад приносит большие перемены.
Проект «Конфетка доброты» запустили в 2014 году. За время существования акции адресную помощь получили 216 детей, а у 45 появилась возможность провести генетические исследования. Акция прошла с 16 по 22 апреля в 70 регионах России.
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