Более 1,3 миллиона человек посетили павильон Минпровещения на выставке «Россия»

Фото: РИА «Новости»

Павильон «Просвещение» за восемь месяцев международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ посетили более 1,3 миллиона человек. В нем состоялось более восьми тысяч мероприятий, сообщили организаторы.

В павильоне представили первую в России «Аллею славы» школьников, гостями которой стали свыше 200 тысяч жителей и гостей Москвы. Здесь прошла всероссийская молодежная акция «Наши семейные книги памяти», ее посетили жители из 61 региона России, а также из Киргизии и Белоруссии. Они рассказали о своих родственниках, которые приняли участие в Великой Отечественной войне.

Также в павильоне организовывали мастер-классы по робототехнике и научно-просветительским играм, изготовлению открыток и кормушек для птиц, издательскому мастерству, настольным играм, танцам и созданию мягких игрушек.

Днем ранее выставку-форум «Россия» посетил 16-миллионый посетитель. В качестве подарка он получил сертификат на поездку в Самарскую область.

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