Финэксперт Мехтиев призвал регулярно проверять кредитную историю

Чтобы минимизировать риск блокировки банковской карты, гражданам России необходимо следить за состоянием своей кредитной истории. Об этом рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с News.ru .

Эксперт призвал регулярно просматривать список банковских счетов через личный кабинет ФНС даже при отсутствии кредитной истории. Такой подход поможет убедиться, что никакие платежные карты не были открыты без ведома гражданина.

«Очень желательно <...> регулярно проверять кредитную историю, даже если у вас ее нет или установлен самозапрет на кредиты», — отметил специалист.

Мехтиев также предупредил о необходимости хранить в тайне данные банковских карт. Кроме того, он посоветовал указывать цель платежа при осуществлении денежных переводов.